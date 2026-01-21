Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
L’annuncio a sorpresa di Trump: «Accordo raggiunto con la Nato sulla Groenlandia». Niente dazi per i Paesi europei

21 Gennaio 2026 - 20:41 Alba Romano
Il post del presidente americano su Truth: «Questa soluzione, se concretizzata, sarà ottima per gli Stati Uniti e per tutte le nazioni dell'Alleanza Atlantica»

Gli Stati Uniti e la Nato hanno raggiunto un accordo sulla Groenlandia. Lo annuncia Donald Trump, poche ore dopo il termine del suo discorso al World Economic Forum di Davos, in cui aveva ribadito la propria intenzione di acquistare l’isola. «Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo sulla Groenlandia e, di fatto, sull’intera regione artica. Questa soluzione, se concretizzata, sarà un’ottima soluzione per gli Stati Uniti d’America e per tutte le nazioni della Nato».

Niente dazi aggiuntivi ai Paesi europei

Non è chiaro cosa preveda di preciso l’intesa di cui parla Trump, che però ha anticipato di voler rinunciare alle nuove tariffe minacciate contro otto Paesi europei. «Sulla base di questo accordo – continua il post pubblicato su Truth – non imporrò i dazi la cui entrata in vigore era prevista per il 1° febbraio. Sono in corso ulteriori discussioni in merito al Golden Dome, in relazione alla Groenlandia. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili con l’avanzare delle discussioni. Il Vicepresidente J.D. Vance, il Segretario di Stato Marco Rubio, l’Inviato Speciale Steve Witkoff e vari altri, se necessario, saranno responsabili dei negoziati e riferiranno direttamente a me».

Foto copertina: EPA/Sem Van Der Wal | Donald Trump e Mark Rutte a un summit Nato

