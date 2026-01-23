Crans-Montana, dimessi da Niguarda primi 2 giovani ustionati. Bertolaso: Presto torneranno a scuola – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 23 gennaio 2026 "Due dei giovani feriti nell’incendio avvenuto a Crans-Montana sono stati dimessi questa mattina dall’Ospedale Niguarda di Milano". Lo ha annunciato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, nel corso di un punto stampa, in cui è stato tracciato il quadro aggiornato delle condizioni cliniche dei ragazzi ancora ricoverati nelle strutture lombarde e dell’impegno del sistema sanitario regionale. “La prognosi – ha detto l'assessore – è stata sciolta dai medici curanti e quindi i due ragazzi possono rientrare a casa. La soddisfazione è grande sia per loro, sia per le famiglie. Le dimissioni non significano però guarigione completa: dovranno affrontare un percorso ancora lungo di medicazioni e riabilitazione. I medici ritengono che tra un paio di settimane potranno rientrare a scuola. È una notizia molto positiva, soprattutto considerando che al loro arrivo non eravamo certi che in un mese potessero tornare a una condizione di normalità". "Per gli altri pazienti – ha aggiunto Bertolaso – la situazione è stabile ma complessa: tre ragazzi sono ancora in rianimazione, in condizioni molto gravi, con importanti problemi respiratori dovuti all’inalazione dei fumi”. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev