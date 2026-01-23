Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
Funerali Valentino, il ricordo del compagno Hoeksema: "Grazie per avermi cambiato" – Il video

23 Gennaio 2026 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Valentino, eri la persona con cui parlavo, non quella di cui parlavo. Eri accanto a me quando le parole non erano necessarie. La vita non è stata sempre perfetta, ma è stata vera. Un giorno alla volta, per più di quarant’anni, tutti legati insieme, sono diventati straordinari perché li abbiamo vissuti insieme. È questo che mi mancherà di più di te. So quante persone ti hanno voluto bene, e ne sono profondamente grata. Ma ciò che abbiamo condiviso era solo nostro, e lo custodirò con cura per il resto della mia vita. Oggi non ti dico addio: ti dico grazie. Grazie per avermi scelto, per aver camminato accanto a me e per avermi lasciata cambiata per sempre. Grazie" così Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino Garavano, durante il funerale del celebre stilista nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

