Meloni: Confido che Trump possa fare differenza in Ucraina. Spero potremo dargli Nobel per la pace – Il video

23 Gennaio 2026 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremo candidare Donald Trump al Nobel per la pace". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sul presidente americano, dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania. Merz ha commentato: "non avrei saputo dirlo meglio della premier". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

