Meloni a Merz: Rafforziamo la cooperazione, oggi Italia e Germania più vicine che mai – Il video

23 Gennaio 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Oggi abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione tra Italia e Germania dove ciascuno porterà il suo valore aggiunto. Italia e Germania oggi sono più vicine che mai. Ci sono le condizioni per ottenere ottimi risultati”, così la premier Giorgia Meloni, nel punto stampa con il Cancelliere Friedrich Merz al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania”. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

