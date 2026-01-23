Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni a Tokyo per incontrare premier Takaichi, l'arrivo all'aeroporto con la figlia Ginevra – Il video

23 Gennaio 2026 - 16:46 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Tokyo, 15 gennaio 2026 L'arrivo della premier Giorgia Meloni in Giappone, all'aeroporto Haneda di Tokyo, per la seconda tappa della missione ufficiale nel continente asiatico. Insieme a lei, la figlia Ginevra. La delegazione italiana è stata accolta dal viceministro degli Affari Esteri del Giappone, Arfiya Eri, e dall'Ambasciatore d'Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: «Ora un’Afd all’italiana»

3.

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»

4.

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

5.

Crosetto: «Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)