Meloni a Tokyo per incontrare premier Takaichi, l'arrivo all'aeroporto con la figlia Ginevra – Il video

(Agenzia Vista) Tokyo, 15 gennaio 2026 L'arrivo della premier Giorgia Meloni in Giappone, all'aeroporto Haneda di Tokyo, per la seconda tappa della missione ufficiale nel continente asiatico. Insieme a lei, la figlia Ginevra. La delegazione italiana è stata accolta dal viceministro degli Affari Esteri del Giappone, Arfiya Eri, e dall'Ambasciatore d'Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev