Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Ministro danese dopo vertice su Groenlandia: Usa possono avere più militari, ma no alla vendita – Il video

23 Gennaio 2026 - 16:46 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 15 gennaio 2026 “Siamo pronti e disposti a fare di più. Gli Stati Uniti hanno già ampio accesso militare e possono chiedere di aumentare la loro presenza. Qualsiasi richiesta di questo tipo sarà esaminata in modo costruttivo. Ma le nostre prospettive continuano a essere diverse da quelle degli Usa. Siamo in disaccordo con Trump, ma continueremo a parlare. Abbiamo deciso di formare un gruppo di alto livello e ci incontreremo nelle prossime settimane. Il colloquio con gli Stati Uniti è stato franco, ma costruttivo”. Così il Ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen dopo il vertice a Washington sulla Groenlandia con il vicepresidente Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: «Ora un’Afd all’italiana»

3.

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»

4.

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

5.

Crosetto: «Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)