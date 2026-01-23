Ministro danese dopo vertice su Groenlandia: Usa possono avere più militari, ma no alla vendita – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 15 gennaio 2026 “Siamo pronti e disposti a fare di più. Gli Stati Uniti hanno già ampio accesso militare e possono chiedere di aumentare la loro presenza. Qualsiasi richiesta di questo tipo sarà esaminata in modo costruttivo. Ma le nostre prospettive continuano a essere diverse da quelle degli Usa. Siamo in disaccordo con Trump, ma continueremo a parlare. Abbiamo deciso di formare un gruppo di alto livello e ci incontreremo nelle prossime settimane. Il colloquio con gli Stati Uniti è stato franco, ma costruttivo”. Così il Ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen dopo il vertice a Washington sulla Groenlandia con il vicepresidente Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev