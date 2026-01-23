Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Vendita Gedi, Barachini: Intenzione editore greco Kyriakou è di trattare per l'intero gruppo – Il video

23 Gennaio 2026 - 16:46 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2026 I messaggi che sono arrivati sia da parte della governance di Gedi sia da parte del greco è che l’intenzione è di trattare tutte le testate insieme per un accordo con l’editore greco. Kyriakou ha manifestato un interesse molto forte per Repubblica e nello stesso tempo l’intenzione di voler rilevare tutto il gruppo valutando eventuali manifestazioni di interesse per la Stampa”. Lo ha detto Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, a margine dell’audizione in Commissione Cultura sulle problematiche connesse alla vendita del gruppo editoriale Gedi. “Ribadisco in ogni caso l’impegno già manifestato a tutte le parti che ho incontrato, a riferire su ogni eventuale aggiornamento in merito, con la consapevolezza di quanto l’esito di tale operazione sia importante anche per garantire la piena tutela del pluralismo e della libertà di informazione che sin dall’inizio della nostra attività di governo rappresenta una assoluta priorità” ha precisato Barachini. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: «Ora un’Afd all’italiana»

3.

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»

4.

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

5.

Crosetto: «Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)