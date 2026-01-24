Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
Crans-Montana, Tajani: "Inaccettabile scarcerazione Moretti, offende popolo italiano" – Il video

24 Gennaio 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2026 ""Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano. Questa mattina ho parlato anche con il Ministro degli Esteri Cassissa per raccontargli della profonda indignazione del popolo italiano. Mi ha ribadito che il governo svizzero vuole fare chiarezza su ciò che è accaduto. Il messaggio che vogliamo dare? È un messaggio alla magistratura cantonale che è responsabile di un’inchiesta che fa buchi da tutte le parti. Un’inchiesta che è partita in ritardo, che ha permesso ai due responsabili di tentare la fuga e di accusare altre persone" così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

