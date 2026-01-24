Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Fontana (Lombardia) inaugura Ponte Manzoni a Lecco: "Opera importante, richiesta dal territorio" – Il video

24 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Lecco, 19 gennaio 2026 "Un'opera importante, richiesta dal territorio, realizzata così come è stata richiesta e che soprattutto è stata richiesta rispettando i tempi, rispettando, anzi anticipando di una settimana le previsioni. Il che è la dimostrazione che quando le istituzioni collaborano, quando la burocrazia collabora, non ci sono dubbi che in Italia si può fare qualunque cosa. Esistono opere pubbliche fondamentali, essenziali per la realizzazione delle Olimpiadi e quelle sono state realizzate tutte. Esistono altre opere pubbliche che noi abbiamo ritenuto che fossero necessarie, ma non fondamentali, opere pubbliche che il territorio chiedeva da trent'anni e che abbiamo deciso di fare utilizzando le Olimpiadi come acceleratore e quelle verranno completate in futuro" così il Presidente della Lombardia inaugurando il Ponte Manzoni a Lecco. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: «Ora un’Afd all’italiana»

3.

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»

4.

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

5.

Crosetto: «Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)