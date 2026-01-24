Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
Julio Iglesias, il tribunale spagnolo archivia la denuncia per violenza sessuale

24 Gennaio 2026 - 09:45 Alba Romano
La procura ha precisato che né le vittime né l'imputato risiedono in Spagna. Quindi c'è un difetto di giurisdizione

La giustizia spagnola ha archiviato la denuncia per aggressioni sessuali contro il cantante Julio Iglesias. Il Tribunale di Madrid si è dichiarato incompetente a giudicare fatti avvenuti alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. Secondo quanto riferito dal pubblico ministero la denuncia è stata archiviata «per difetto di giurisdizione dei tribunali spagnoli». La Procura dell’Audiencia Nacional, la giurisdizione speciale con sede a Madrid, ha precisato che né le vittime né l’imputato risiedono in Spagna. I presunti episodi non si sarebbero verificati sul territorio nazionale.

L’accusa delle dipendenti a Iglesias

La competenza spagnola sarebbe possibile solo nel caso in cui il paese in cui si sono verificati i fatti «non possa o non voglia indagare», circostanza che nel caso specifico non è stata dimostrata. Le due ex dipendenti di Iglesias avevano presentato la denuncia in Spagna lo scorso 5 gennaio. Sostenendo di essere state vittime di aggressioni e molestie sessuali da parte del cantante, oggi 82enne. Una delle due donne aveva inoltre riferito di episodi che potrebbero configurarsi come violenze sessuali.

La denuncia

Dalla rivelazione del caso a metà gennaio, la difesa di Iglesias, guidata dall’avvocato José Antonio Choclán, aveva sostenuto l’assenza di competenza dei tribunali spagnoli, sottolineando che i fatti denunciati si sarebbero verificati tra gennaio e ottobre 2021 nelle residenze del cantante in Repubblica Dominicana e alle Bahamas, e che le presunte vittime non sono cittadine spagnole né risiedono in Spagna. Le organizzazioni Amnesty International e Women’s Link Worldwide, che assistono le due donne accusatrici, avevano spiegato che la denuncia era stata presentata in Spagna in quanto la legislazione nazionale sarebbe stata più favorevole per questo tipo di procedimenti.

