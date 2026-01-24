Lorenzo Fontana: Italia deve aumentare sfera di influenza nel Mediterraneo – Il video

Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
24 Gennaio 2026
(Agenzia Vista) Abruzzo, 24 gennaio 2026 "L’Italia ha la fortuna di trovarsi da sempre nel bel mezzo del Mediterraneo, e deve porsi come obiettivo quello di rafforzarsi e di aumentare la sfera di influenza all’interno del Mediterraneo perché quella deve tornare ad essere casa nostra". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione dell’iniziativa della Lega "Idee in movimento", a Rivisondoli, in Abruzzo. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

