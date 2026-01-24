Maltempo Sud, Meloni: "Regioni colpite chiedano stato di emergenza così da poterlo dichiarare" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Faccio i complimenti a tutto il Dipartimento della Protezione civile, al prefetto Ciciliano, al suo staff e a tutta la gerarchia fino ai volontari della Protezione civile. Per essere operativi, visto che non intendiamo perdere tempo per dare le risposte, chiedo ai presidenti delle Regioni colpite di tentare di mandare entro la giornata di oggi la richiesta di attivazione dello stato di emergenza, così da anticipare il Consiglio dei ministri alla giornata di lunedì, così abbiamo subito la dichiarazione dello stato di emergenza le risorse che accompagnano questa attivazione, e le prime risposte che possono arrivare anche sul territorio" così la premier Meloni nel corso di una riunione del Dipartimento della Protezione Civile in merito ai danni causati dal ciclone Herry. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev