Trump spiega livido sulla sua mano: L'ho sbattuta contro un tavolo. Ematoma colpa dell'aspirina SOTT – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 gennaio 2026 "Sto bene, ho sbattuto contro un tavolo. Ho messo una crema. Se tenete al vostro cuore prendete l'aspirina, ma non prendetela se non volete ritrovarvi con qualche livido. Prendo l'aspirina a dosaggio elevato e, quando si prende l'aspirina a quel dosaggio, dicono che compaiono i lividi. Il medico mi ha detto che non ho bisogno di prenderla perché sono in ottima salute, ma gli ho risposto che non voglio correre rischi", lo ha detto il Presidente Usa Trump. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev