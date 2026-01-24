Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump spiega livido sulla sua mano: L'ho sbattuta contro un tavolo. Ematoma colpa dell'aspirina SOTT – Il video

24 Gennaio 2026 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 23 gennaio 2026 "Sto bene, ho sbattuto contro un tavolo. Ho messo una crema. Se tenete al vostro cuore prendete l'aspirina, ma non prendetela se non volete ritrovarvi con qualche livido. Prendo l'aspirina a dosaggio elevato e, quando si prende l'aspirina a quel dosaggio, dicono che compaiono i lividi. Il medico mi ha detto che non ho bisogno di prenderla perché sono in ottima salute, ma gli ho risposto che non voglio correre rischi", lo ha detto il Presidente Usa Trump. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: «Ora un’Afd all’italiana»

3.

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»

4.

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

5.

Crosetto: «Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)