Alex Honnold conquista il grattacielo Taipei 101, l’impresa folle senza corde né dispositivi di sicurezza: quanto ci ha messo – Il video

25 Gennaio 2026 - 14:08 Ugo Milano
L'alpinista americano è il primo a scalare il grattacielo, alto 508 metri, in modalità “free solo”

Una sfida estrema contro gravità e rischio, senza alcuna rete di sicurezza. L’alpinista americano Alex Honnold ha compiuto domenica 25 gennaio un’impresa storica, arrampicandosi fino alla cima del Taipei 101, uno degli edifici più alti del mondo che arriva a un’altezza di 508 metri, senza usare corde, imbracature o altri dispositivi di sicurezza. Con indosso la sua iconica maglietta rossa, scarpe speciali e un piccolo sacchetto di magnesite, Honnold ha completato l’arrampicata in poco più di 90 minuti.

La scalata in “free solo”

L’impresa, seguita in diretta televisiva, lo rende il primo alpinista a scalare il grattacielo in modalità “free solo”, la forma più estrema di arrampicata in cui anche il minimo errore può avere conseguenze fatali. La vetta del Taipei 101, simbolo dello skyline di Taipei e undicesimo edificio più alto del pianeta, è stata raggiunta senza alcun supporto meccanico o umano. L’azione ha catturato l’attenzione mondiale, confermando ancora una volta Honnold come uno dei free solo climber più audaci della storia.

