Ciclone Harry, La Russa a Catania: Tornerò a verificare che passata la festa non si gabbi il Santo – Il video

26 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Catania, 26 gennaio 2026 “Sono molto colpito da quello che ho visto perché il territorio è molto largo e in più c'è la Sardegna e c'è la Calabria. Poi c'è la necessità di fare in fretta nel ricostruire. Il governo potrà mettere a disposizione le risorse, ma poi c'è bisogno della collaborazione dei sindaci e di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni. Siccome, come sapete, non sono estraneo a questo territorio, io tornerò qui regolarmente e periodicamente a verificare che, 'passata la festa, non si gabbi il Santo". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa è andato di persona a vedere l'effetto del passaggio del ciclone Harry con un sopralluogo sul lungomare di Catania, in Sicilia. La Russa è nato a Paternò, proprio in Provincia di Catania. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

