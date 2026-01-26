Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Gemme (Anas): Varianti di Tai e Valle di Cadore realizzate rispettando i tempi – Il video

26 Gennaio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Belluno, 26 gennaio 2026 "Un impegno rispettato. Il 28 novembre eravamo qui in valle con l'impresa, abbiamo concordato la data, la data che è anche scritta su un cartellone che abbiamo esibito, è 26 gennaio 2026. Quindi ed oggi siamo qua per inaugurare queste due opere. Direi che le prove generali le abbiamo fatte, la macchina delle Olimpiadi ha funzionato e Anas ha dimostrato come al solito di essere presente" così l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme, a margine dell'inaugurazione delle varianti di Tai di Cadore e Valle di Cadore, opere propedeutiche alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

