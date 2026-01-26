Guerra in Ucraina gli effetti di settimana di attacchi russi, oltre 1700 droni e 69 missili – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 24 gennaio 2026 La Russia continua a colpire il sistema energetico ucraino, le infrastrutture critiche e le abitazioni civili: solo nell’ultima settimana sono stati lanciati oltre 1700 droni, più di 1380 bombe aeree guidate e 69 missili, rendendo indispensabile un rafforzamento quotidiano della difesa aerea con il sostegno di Stati Uniti ed Europa. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev