Il parco in cui i bambini delle elementari giocano a fare «irruzioni militari». Polemica sull’iniziativa a MagicLand a Valmontone

La locandina, diffusa sui social, è stata rimossa. Tutta colpa di un'iniziativa promossa dall'esercito per le scuole primaria e secondaria

La locandina si intitola “School Days – A MagicLand giocando s’impara!”, ma quello che sembra stridere sono le immagini sullo sfondo: degli uomini, armati e in tuta mimetica, pronti a fare un blitz. Si è scatenata della polemica intorno alla seconda edizione dell’iniziativa, promossa dal parco divertimenti di Valmontone, alle porte di Roma, in collaborazione con le forze dell’ordine.

«L’elemento ostile»

Secondo quanto riporta Repubblica, che ricostruisce il caso, il progetto è dedicato agli alunni della primaria e della secondaria di primo grado, ovvero per bambini a partire dai sei anni. Nel corso della giornata si fanno vedere azioni dimostrative di soccorso, simulazioni di salvataggio con i cani, ma anche momenti di dibattito sul cyberbullismo e sull’educazione stradale. Fin qui sembrerebbe tutto bene, ma le polemiche si concentrano però su una particolare attività con l’esercito, tanto che la pagina Facebook del parco si è riempita di commenti negativi. In particolare si tratta dell’attività che recita: «Gli studenti assisteranno a una simulazione realistica di ingresso in un centro abitato con individuazione, immobilizzazione e trasporto di un elemento ostile».

«La follia, bambini che dovranno assistere a una simulazione di un’azione di cattura di un elemento ‘ostile’. Dove siano in questo il gioco e la tutela della collettività, non si sa», è uno dei commenti. E poi ancora: «Oggi bambini impariamo come irrompere in una casa, come l’Idf e l’Ice». MagicLand stessa è dovuta intervenire tra i commenti: «School Days è un progetto educativo e divulgativo, sviluppato con istituzioni dello Stato, dedicato a sicurezza, legalità e tecnologia. Non si tratta di addestramento o promozione della violenza. Durante gli School Days, MagicLand diventa uno spazio di apprendimento, inclusione e crescita per le scuole». La locandina è stata rimossa dalla rete

«Post pubblicato con referente dell’esercito»

Il quotidiano Repubblica ha contattato sia l’Esercito che il parco. Guido Zucchi, amministratore delegato di MagicLand, ha specificato che «il post è stato pubblicato a quattro mani con un referente che ci è stato indicato direttamente dall’Esercito, visto che altrimenti non potremmo utilizzare liberamente immagini o citazioni che fanno riferimento a organi dello Stato». A Zucchi spiace «per la reazione che una parte del pubblico ha avuto nei confronti di un’iniziativa che lo scorso anno ha avuto un grande successo grazie all’impegno di 110 rappresentanti delle forze dell’ordine».