Sicilia, estesa nella notte la frana a Niscemi: «Sempre più isolati». Evacuati 500 residenti – Il video

Dopo i grandi danni provocati dal ciclone Harry che ha devastato la costa Ionica della Sicilia, l’allarme arriva dall’entroterra. La frana che ha colpito un’area di Niscemi, centro del Nisseno con circa 25 mila abitanti, si è ulteriormente estesa nel corso della notte. Il movimento franoso sarebbe stato aggravato dalle intense piogge che hanno interessato quella zona della Sicilia. In via precauzionale, la Protezione civile ha disposto nella giornata di ieri – domenica 25 gennaio – l’evacuazione di circa 500 residenti delle aree considerate a rischio.

Il rischio isolamento

Il sindaco Massimiliano Conti ha disposto la chiusura delle scuole per oggi e attivato il Centro operativo comunale. Il primo cittadino parla di «evento franoso drammatico», in una zona che aveva già subito uno smottamento 29 anni fa. Il paese è a rischio isolamento: l’unica strada di collegamento con la statale Gela-Catania è la provinciale 11. La sala operativa della Protezione civile regionale ha inviato sul posto circa 70 volontari per assistere la popolazione evacuata e disposto il trasferimento da Palermo di centinaia di brandine destinate all’allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati al palazzetto dello sport “Pio La Torre”.

Il ministro Nello Musumeci segue «l’evoluzione del grave fenomeno franoso» che sta interessando un intero quartiere di Niscemi. «Ho sentito il sindaco – ha aggiunto – assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro dipartimento nazionale di Protezione civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto». Anche il governatore Renato Schifani segue l’evolversi della situazione: «La Regione – ha sottolineato – è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al più presto i collegamenti viari».

Foto copertina: ANSA/PROTEZIONE CIVILE SICILIA | La frana a Niscemi, cittadina del Nisseno di circa 25 mila abitanti, in Sicilia