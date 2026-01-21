Il ciclone Harry che ha colpito la Sicilia ha stupito anche gli americani (che in genere sono abituati). Le immagini dell’onda dentro il ristorante – Il video

Si tratta dell'Andrew’s, a San Giovanni Li Cuti, sulle coste catanesi. Il filmato ha fatto il giro dei vari media americani

«Potenti tempeste guidate dal ciclone Harry hanno colpito la Sicilia questa settimana, provocando gravi inondazioni, violenti sbalzi di tempesta e danni diffusi lungo la costa dell’isola». Questo il lancio del magazine New York Post che pubblica il video di un’enorme onda che letteralmente distrugge la veranda coperta di un noto ristorante Andrew’s, a San Giovanni Li Cuti, sulle coste catanesi. Le stesse immagini sono state rilanciate anche da Reuters e Nbc. In Sicilia si contano danni per mezzo miliardo.

«Non esiste più nulla»

A Mattino 5 il proprietario Luca ha raccontato: «Verso le due di notte è arrivato l’inferno». «Non esiste più nulla», ha aggiunto. Inizialmente, ha spiegato l’uomo, non si sono resi conto dell’entità dei danni perché la luce era saltata. Il ciclone Harry «ha devastato tutto, le verande, l’interno, tutta la struttura esterna, purtroppo dobbiamo rassegnarci». Lui, sottolinea, sta già cercando «di risolvere il prima possibile» la sua inaspettata situazione.