Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
ATTUALITÀCataniaCicloniMaltempoSiciliaVideo

Il ciclone Harry che ha colpito la Sicilia ha stupito anche gli americani (che in genere sono abituati). Le immagini dell’onda dentro il ristorante – Il video

21 Gennaio 2026 - 23:42 Alba Romano
embed
Si tratta dell'Andrew’s, a San Giovanni Li Cuti, sulle coste catanesi. Il filmato ha fatto il giro dei vari media americani

«Potenti tempeste guidate dal ciclone Harry hanno colpito la Sicilia questa settimana, provocando gravi inondazioni, violenti sbalzi di tempesta e danni diffusi lungo la costa dell’isola». Questo il lancio del magazine New York Post che pubblica il video di un’enorme onda che letteralmente distrugge la veranda coperta di un noto ristorante Andrew’s, a San Giovanni Li Cuti, sulle coste catanesi. Le stesse immagini sono state rilanciate anche da Reuters e Nbc. In Sicilia si contano danni per mezzo miliardo.

«Non esiste più nulla»

A Mattino 5 il proprietario Luca ha raccontato: «Verso le due di notte è arrivato l’inferno». «Non esiste più nulla», ha aggiunto. Inizialmente, ha spiegato l’uomo, non si sono resi conto dell’entità dei danni perché la luce era saltata. Il ciclone Harry «ha devastato tutto, le verande, l’interno, tutta la struttura esterna, purtroppo dobbiamo rassegnarci». Lui, sottolinea, sta già cercando «di risolvere il prima possibile» la sua inaspettata situazione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre

2.

L’Air Force Renzi ceduto a un euro. Ipotizzato il danno erariale, deve decidere la Corte dei Conti

3.

«Hai firmato un contratto, ora devi comprare», la trappola per 1200 anziani dei venditori porta a porta: come funzionava la truffa da 2 milioni di euro

4.

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto, gamba sinistra amputata. L’orrore che emerge dall’autopsia

5.

Diego Baroni «è vivo, ma qualcuno lo trattiene», il sospetto sul 14enne scomparso: le tracce che portano a Milano e i social attivi

leggi anche
ATTUALITÀ

«Guardate, guardate!». Il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre denuncia il maltempo in diretta su Facebook – Il video

Di Ugo Milano
Porto di Catania
ATTUALITÀ

La mareggiata al porto di Catania, l’onda travolge le barche (e chi riprende col telefono) – Il video

Di Giulia Norvegno
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scuole chiuse in Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna il 21 gennaio per il ciclone Harry: ecco dove

Di Ugo Milano