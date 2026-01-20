Scuole chiuse in Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna il 21 gennaio per il ciclone Harry: ecco dove

Cosa c'è da sapere per chi abita nelle regioni del Sud interessate dalle fortissime raffiche di vento e dal maltempo

Scuole chiuse mercoledì 21 gennaio in diverse regioni del Sud a causa del ciclone «Harry», che ha interessato il Nord Africa e la fascia meridionale del Paese con raffiche fino a 150 km/h e onde alte fino a 10 metri. Sardegna, Sicilia e Calabria sono state colpite dal maltempo tanto che le raffiche di vento superiori a 110-120 chilometri all’ora, le forti piogge e le mareggiate lungo le coste esposte, hanno costretto la Protezione civile a emettere un’allerta rossa in vigore anche per tutte le prossime 24 ore. Diverse città hanno chiuso scuole, parchi, giardini e sono stati introdotti i divieti di frequentare i lungomare delle zone esposte. In particolare a Lamezia Terme, è stata disposta anche la chiusura di un centro commerciale.

La situazione in Sicilia

In Sicilia, nella provincia di Catania le scuole chiuse si trovano a Catania, Acireale, Aci Sant’Antonio, Belpasso, Biancavilla, Castiglione di Sicilia, Scordia e Tremestieri Etneo. Nella provincia di Messina la chiusura riguarda Messina, Fiumedinisi, Alì, Castelmola, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Mongiuffi Melia, Pagliara, Roccalumera e Taormina. Nella provincia di Palermo, scuole chiuse a Bagheria, mentre nella provincia di Siracusa le chiusure interessano Siracusa, Avola, Melilli e Portopalo di Capo Passero.

Calabria

In Calabria, nella provincia di Catanzaro le scuole restano chiuse a Catanzaro, Brognaturo, Maida, Marcellinara, Nocera Terinese, Palermiti, Petronà, San Nicola da Crissa e Lamezia Terme. Nella provincia di Cosenza la chiusura riguarda Oriolo, mentre nella provincia di Crotone sono interessati Cirò, Crotone e San Nicola dell’Alto. Infine, nella provincia di Reggio Calabria le scuole sono chiuse a Reggio Calabria, Agnana, Benestare, Bova Marina, Caulonia, Marina di Gioiosa Jonica, Melicucco, Melito di Porto Salvo, Polistena, Samo e Villa San Giovanni.

Campania

In Campania le scuole sono chiuse nella provincia di Caserta, nei comuni di Capua e Vitulazio.

Sardegna

In Sardegna, le scuole restano chiuse a Cagliari. Il sindaco Massimo Zedda ha confermato la chiusura per il terzo giorno consecutivo di asili, scuole, università, uffici pubblici, cimiteri, impianti sportivi, mercati civici (ad eccezione di quello ittico), parchi pubblici, centri d’arte e biblioteche. «La chiusura di domani sarà utile anche per occuparsi degli interventi di verifica e messa in sicurezza, rimuovere i detriti, controllare le alberature cittadine e fare gli opportuni accertamenti nelle scuole e nelle altre strutture», ha scritto sui social invitando i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti, in particolare nelle zone costiere.