Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranScuolaValentino Rossi
SCUOLA E UNIVERSITÀGiuseppe ValditaraGoverno MeloniInchiesteLa SpeziaLiguriaOmicidiScuolaVideo

Studente ucciso, lo scrittore (e prof) Enrico Galiano contro i metal detector di Valditara: «Così si nasconde il vero problema»

18 Gennaio 2026 - 15:49 Ygnazia Cigna
embed
Per il docente, famoso sui social, la soluzione che sta valutando il governo non è di certo efficace. «Inasprire le pene? Allora non si conoscono gli adolescenti», commenta

Lo scrittore e noto professore Enrico Galiano interviene sul caso di La Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato ucciso a scuola da un coetaneo, e lo fa con due video sui social in cui mette in discussione l’idea che la risposta debba essere l’inasprimento delle pene. «Cosa deve ancora succedere? Se pensi che per risolvere questo problema occorre inasprire le pene, credo che tu un adolescente non sai neanche come è fatto», dice lo scrittore e docente, riflettendo sulla violenza giovanile e sui suoi meccanismi. Il riferimento è all’omicidio avvenuto lo scorso venerdì 16 gennaio all’interno dell’Istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia. Il 18enne Youssef Abanoub è stato accoltellato da un compagno al termine di una lite scoppiata tra le mura scolastiche per dissidi sentimentali. L’aggressore avrebbe utilizzato un coltello da cucina portato da casa, colpendo la vittima anche dopo la fuga nei corridoi dell’istituto. Trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo è morto in serata per la gravità delle ferite.

Gli adolescenti

Nel suo intervento, Galiano insiste sull’assenza di deterrenza nei momenti di esplosione emotiva tipici dell’età adolescenziale. «Nel cervello di un adolescente, in certi momenti, la rabbia e la frustrazione, il sentimento di sentirsi in qualche modo attaccati, generano un sentimento per cui non esiste calcolo, non esiste razionalità, non esiste nessuna forma di deterrenza», spiega, parlando di una «rabbia cieca» che prende il sopravvento in pochi istanti.

Le critiche alla gestione Valditara

In un secondo video, Galiano critica la gestione del caso da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha annunciato l’ipotesi di predisporre dei metal detector nelle scuole per arginare il problema. Lo scrittore commenta la notizia particolarmente perplesso: «Mettere il metal detector e non le ore di educazione affettiva è come togliere le lezioni di guida e poi alzare le multe, è come curare la febbre rompendo il termometro, è come vietare lo spazzolino da denti e poi minacciare col trapano da dentista, è come non lavarsi e riempirsi di deodorante, è come nascondere la polvere sotto il tappeto, è come mettere un cartello attenti alla buca e poi nessuno che pensa a coprire quella maledetta buca… chissà, forse così si capisce, forse, forse, no eh?», spiega.

«La soluzione è l’educazione affettiva»

Per il professore, la soluzione più efficace è rendere l’educazione sessuo-affettiva una priorità nella scuola, soprattutto per gli adolescenti. «Questo è un problema di maschi», sostiene, collegando molti episodi di violenza alla percezione dell’autorità maschile messa in discussione. «La stragrande maggioranza delle volte la causa è lì, l’autorità del maschio. E se non c’è una scuola che ti insegna a gestire le emozioni, a verbalizzare la rabbia, a smontare tutti quei dogmi di mascolinità tossica. Se non c’è la scuola, chi è che lo fa…Chi è che lo fa. Ecco perché mi chiedo: “Cosa deve ancora succedere?”». 

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Studenti di Medicina finiti in Albania con tasse alle stelle, la ministra Bernini interviene: «Sbagliato, ho chiamato il rettore e ho chiesto una revisione»

2.

La circolare che chiede alle scuole il censimento degli studenti palestinesi. Scoppia la polemica: «Schedatura su base etnica». Il ministero nega

3.

Dimensionamento scolastico, chi sono i nuovi commissari nelle regioni ribelli e perché i sindacati sono su tutte le furie

4.

Studentesse spiate e filmate nei bagni dell’università, l’allarme alla Ca’ Foscari: «Chiudetevi dentro e chiamateci»

5.

Medicina in Albania, Tor Vergata corre ai ripari: «Niente maxi-retta, costerà come in Italia». Il sollievo della ministra Bernini

leggi anche
Metal detector a scuola
POLITICA

«Ora metal detector nelle scuole», Valditara sui coltelli in classe. Il piano del governo: multe alle famiglie, via la patente e «basta genitori amici dei figli»

Di Giovanni Ruggiero
ATTUALITÀ

Altro studente accoltellato a Sora, fermato un 17enne dopo l’agguato davanti a scuola: «Ha confessato»

Di Alba Romano
piantedosi-coltelli
ATTUALITÀ

Piantedosi dopo l’uccisione di Abanoub Youssef: «Basta coltelli a scuola, norme entro fine mese». Cosa prevede il pacchetto sicurezza del governo

Di Ugo Milano
Lista-stupri-siena
ATTUALITÀ

Un’altra «lista degli stupri» nel bagno di un liceo a Siena, la rabbia della preside: «Mi dicano gli studenti chi è stato»

Di Ugo Milano
Accoltellamento a scuola a La Spezia
ATTUALITÀ

«L’ho ucciso per quelle foto», la confessione di Zouhair Atif. Le coltellate a scuola dopo la chat con la fidanzata: cosa rischia adesso

Di Giovanni Ruggiero