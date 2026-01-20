La mareggiata al porto di Catania, l’onda travolge le barche (e chi riprende col telefono) – Il video

L'onda violentissima al porto di Catania, dove è anche affondato un peschereccio per il maltempo che flagella il Sud Italia da almeno 24 ore

Il ciclone Harry sta flagellando Sicilia, Calabria e Sardegna con raffiche violente e mareggiate eccezionali. Particolare allarme nei porti, dove le condizioni del mare hanno raggiunto livelli critici. A Catania, un video diventato virale sui social documenta l’impatto devastante di un’onda contro le barriere frangiflutti del porto: le immagini mostrano la forza dell’acqua che travolge persino chi stava filmando la scena. Le autorità portuali hanno diramato allerte in tutta la regione mentre il maltempo continua a imperversare.

Onde alte decine di metri devastano la costa di Taormina

La baia di Mazzarò e Isolabella hanno subito l’assalto di onde che hanno raggiunto altezze di decine di metri. A Mazzeo, il mare ha spazzato via completamente le barriere di sabbia posizionate a protezione degli stabilimenti balneari, che ora rischiano danni ingenti. Situazione critica anche a Giardini Naxos, dove i marosi si stanno abbattendo sul lungomare con particolare violenza nell’area del molo Saia. Dalla notte scorsa, polizia locale e Protezione civile presidiano la zona: stamattina sono stati chiusi al traffico la strada verso il molo di Schisò e alcuni tratti di via Tisandros.

Peschereccio affondato: «Era la nostra sopravvivenza»

Nel porto di Catania un peschereccio è affondato a causa delle condizioni meteo estreme. La Federazione armatori siciliani ha diffuso la notizia riportando le parole strazianti del proprietario, giovane pescatore di una famiglia che da generazioni vive di mare. «Quella barca non era soltanto un mezzo di lavoro, era il nostro punto di sostegno, la nostra sopravvivenza», ha dichiarato il presidente degli armatori siciliani Fabio Micalizi, sottolineando l’impatto umano ed economico di questa perdita per chi dipende dalla pesca per vivere.