«Guardate, guardate!». Il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre denuncia il maltempo in diretta su Facebook – Il video

«Non fate quello che abbiamo fatto noi!», scrive poi il primo cittadino sui social. Ma scoppia la polemica: «Da giorni la protezione civile dice di non avvicinarsi al mare, bell'esempio che date...»

Durante una diretta su Facebook, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice sono stati travolti da un’onda d’acqua gigante mentre mostravano il maltempo che sta travolgendo il Sud Italia e a causa del quale le scuole sono state chiuse e la popolazione è stata invitata a prestare attenzione. Il filmato è stato pubblicato dallo stesso De Luca, che ammette la negligenza e scrive: «Non fate quello che abbiamo fatto noi! State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry».

Bacchettati (anche) dal Codacons

L’accaduto ha suscitato commenti critici da parte degli utenti, con osservazioni come: «Da due giorni la protezione civile e le forze dell’ordine invitano le persone a non avvicinarsi al mare. Bell’esempio che date». Ma i due sindaci sono stati bacchettati anche dal Codacons, che ha definito la loro condotta «un comportamento non rappresentativo di un buon esempio», sottolineando i rischi di emulazione da parte della popolazione. L’associazione di consumatori ha osservato che «in condizioni di emergenza, chi ricopre ruoli istituzionali ha una responsabilità maggiore, dovendo mantenere comportamenti coerenti con le raccomandazioni diffuse alla cittadinanza». Il Codacons ha aggiunto che «la comunicazione dell’emergenza deve avvenire in modo sobrio, responsabile e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, evitando qualsiasi forma di spettacolarizzazione del rischio».

