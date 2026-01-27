Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Bambina scoppia in lacrime durante racconto Sami Modiano su Shoah, lui abbraccia e le chiede scusa – Il video

27 Gennaio 2026 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 “Papà Giacobbe aveva un numero ‘b 7455’, io ho il ‘b 7456’. Lui ‘aveva’, mentre io ‘ho’. Lo dico con rabbia perché lui non c’è più. Un papà adorabile che ho conosciuto poco. Non mi hanno dato la possibilità di conoscerlo”. Così Sami Modiano all’incontro con li studenti romani al Teatro Vascello, in occasione del Giorno della Memoria. La ragazzina che gli aveva fatto la domanda scoppia in lacrime, lui l’abbraccia e le chiede scusa. Fondazione museo della Shoah Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

