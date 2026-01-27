Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Giorno Memoria, Mattarella: La barbarie rinasce quando l'umanità si inaridisce – Il video

27 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Il tentativo messo in atto dalla Germania nazista, di cancellare gli ebrei dalla faccia dell'Europa, racchiude in sé, in modo emblematico, tutto il male che l'uomo è in grado di commettere quando si lascia contagiare, per superficialità, per indifferenza, per viltà, per interesse, dal virus dell'odio, del razzismo, della sopraffazione. Quando la ragione si offusca fino a spegnersi, quando gli innati sentimenti contrapposti di umanità – la solidarietà, il senso della propria dignità e della responsabilità che ne consegue, la pietà – si inaridiscono, la barbarie rinasce e il valore di libertà, di pace, di fratellanza, proprio di ogni uomo e di ogni donna, cede al suo contrario, generando guerra, schiavitù, violenza, sterminio". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi»

3.

Caso Tommy Robinson, Tajani: «Salvini vede chi vuole ma quella persona è incompatibile con i miei valori»

4.

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

5.

Marcello Dell’Utri: «Al convegno della giustizia? Non ero io, era mio fratello»