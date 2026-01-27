Giorno Memoria, Mattarella: La barbarie rinasce quando l'umanità si inaridisce – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Il tentativo messo in atto dalla Germania nazista, di cancellare gli ebrei dalla faccia dell'Europa, racchiude in sé, in modo emblematico, tutto il male che l'uomo è in grado di commettere quando si lascia contagiare, per superficialità, per indifferenza, per viltà, per interesse, dal virus dell'odio, del razzismo, della sopraffazione. Quando la ragione si offusca fino a spegnersi, quando gli innati sentimenti contrapposti di umanità – la solidarietà, il senso della propria dignità e della responsabilità che ne consegue, la pietà – si inaridiscono, la barbarie rinasce e il valore di libertà, di pace, di fratellanza, proprio di ogni uomo e di ogni donna, cede al suo contrario, generando guerra, schiavitù, violenza, sterminio". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev