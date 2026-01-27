Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Giorno Memoria, Mattarella: Anche oggi razzismo e antisemitismo, despoti e aggressori – Il video

27 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Delle menzogne che vi possano essere disuguaglianze e graduatorie tra gli esseri umani e che "la vita, la dignità, i diritti possano essere posti in dubbio, negati, calpestati, nel turpe nome di una supremazia razziale o biologica si sono nutriti i totalitarismi del Novecento. Se ne alimentano ancora oggi razzismo e antisemitismo. A queste menzogne attingono ai nostri giorni i despoti, gli aggressori". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

