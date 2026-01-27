Giorno Memoria, Mattarella: Repubblica custode della dignità umana e della democrazia – Il video

Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
27 Gennaio 2026
(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Far memoria della Shoah oggi, ricordare quegli orrori indicibili e le vittime innocenti, non è solo un dovere della memoria: significa rinnovare con forza il nostro patto civile che si fonda su fratellanza, rispetto, convivenza; significa ribadire con fermezza che non permetteremo mai più che indifferenza, paura, complicità possano aprire nuovamente le porte a quello o ad altro abisso. Questa cerimonia è l'occasione per esprimere, con orgoglio e responsabilità, il patriottismo italiano e repubblicano che ci rende custodi, in ogni circostanza e in ogni momento, della dignità, unica, incancellabile e inalienabile della persona umana. Custodi della democrazia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

