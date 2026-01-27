Giorno Memoria, Mattarella: Mai nella storia uno sterminio fu così a lungo progettato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Mai nella storia dell'uomo uno sterminio era stato così lungamente progettato e così accuratamente programmato, nei minimi dettagli e con sconvolgente efficienza. In tutti i rami e le categorie dello stato nazista – giuristi, medici, economisti, scienziati, giornalisti, ingegneri, burocrati, militari, semplici cittadini trasformati in delatori – vi furono chiamati a dare e fornirono il loro attivo contributo per realizzare i deliri omicidi di un dittatore e dei suoi perfidi complici. I volenterosi carnefici di Hitler, secondo la efficace definizione di Daniel Goldhagen". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione del giorno della memoria al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev