Giorno Memoria, Micaela Ramazzotti e la sua Elena del Ghetto: Le donne scomode non piacciono mai – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 Le parole di Micaela Ramazzotti, in Sala della Regina alla Camera in occasione del Giorno della Memoria. L'attrice è nel cast del film "Elena del ghetto", dedicato alla storia vera di Elena Di Porto, che è stato presentato alla Camera. L'evento è stato introdotto dal vicepresidente Giorgio Mulè e dall'intervento del Presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone. Tra i partecipanti: Gimmi Cangiano, Victor Fadlum, Maria Grazia Saccà, il regista Stefano Casertano. "Una donna che ho cercato di restituire con tutta la sua forza e ribellione. Era anche scomoda. Ho lavorato sul fatto che non avesse in sé odio, sul suo non essere indifferente alle sofferenze degli altri. Quando vedeva un'ingiustizia agiva subito, senza pensarci, per difendere i più deboli e ovviamente ne pagava di persona il prezzo". Così Micaela Ramazzotti racconta il suo personaggio. Fb Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev