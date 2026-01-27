Giorno Memoria, Sami Modiano in lacrime: Sono ancora a Birkenau, non potrò mai uscire da là – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Mi dicono: 'te sei uscito vivo da Birkenau'. No, io sono ancora là, non potrò mai uscire. Cerco di essere come voi ma non posso sono rimasto là. E per questo sono qui. Per farvi capire ma io non posso dirvi tutto quello che hanno visto i miei occhi. Io sono qui perché assolutamente non voglio che voi o i vostri figli vedano mai quello che hanno visto i miei occhi". Così Sami Modiano, superstite della Shoah, racconta tra le lacrime la sua esperienza, alla vigilia giorno della Memoria, all'incontro con gli studenti organizzato dalla Fondazione museo della Shoah e dal municipio XII, al teatro Vascello di Roma. Fondazione museo della Shoah Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev