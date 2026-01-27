Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
La studentessa a Liliana Segre: Ad Auschwitz mi hanno colpito le trecce tagliate alle ragazze – Il video

27 Gennaio 2026 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Quello che mi ha colpito di più ad Auschwitz sono state le trecce tagliate alle ragazze, si sa che per noi donne i capelli è come se fossero un braccio, mi hanno colpito molto, come i mucchi di valigie pronte per il viaggio", così Angelica Bodino, una delle studentesse che hanno partecipato al viaggi di istruzione ad Auschwitz, risponde a Liliana Segre alla cerimonia per il Giorno della Memoria al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

