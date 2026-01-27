Mattarella: Volgarità e imbecillità da sempre manifestazioni di razzismo e antisemitismo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Alla senatrice "Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato dal rigetto dell'odio, della vendetta, della violenza. Cara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l'affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità. Volgarità e imbecillità: come lo sono da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno della Memoria. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev