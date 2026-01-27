Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Mercosur, Lollobrigida: Finita epoca degli accordi che non tengono conto della salute dei cittadini – Il video

27 Gennaio 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 gennaio 2026 "L’epoca degli accordi commerciali che trascurano la salute dei cittadini è terminata. La posizione italiana evidenzia una crescente attenzione verso la tutela della salute pubblica in ambito internazionale". Lo ha dichiarato il Ministro Francesco Lollobrigida a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

