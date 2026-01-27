Milano Cortina 2026, Conte: "Il Governo chiarisca ruolo che avranno gli agenti dell'Ice" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Abbiamo invitato il Governo a chiarire il ruolo degli agenti dell'Ice che si stanno macchiando di atti molto criticati e poco meritevoli negli Stati Uniti. Non possono certo portare sicurezza qui in Italia. E parlando di sicurezza, il Governo quanto ci mette a intervenire con un problema che è percepito come reale da tutti gli italiani? Non si tratta di creare ulteriori nuovi reati e di inasprire pene, qui si tratta di fare investimenti seri. Iniziamo a prendere i soldi buttati in Albania e portarli qui per la sicurezza nelle nostre strade" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev