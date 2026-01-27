Milano-Cortina, Tajani: Proteste opposizione su agenti Ice strumentali, non stanno arrivando le SS – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "O uno sa di cosa si parla o diventa una cosa emotiva, ma non è che sono quelli che stanno in strada a Minneapolis. Io sono stato quello più duro di tutti in Italia su questo, ma non è che stanno a arrivare le SS". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria e replicando alle domande dei cronisti sugli agenti dell'Ice che potrebbero arrivare in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina e delle proteste dell'opposizione. Courtesy: Augusto Cantelmi Tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev