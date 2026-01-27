Separazione carriere, Bonelli (Avs): "Votiamo no perché non risolve i veri problemi della giustizia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Votiamo no al referendum perché non risolve i veri problemi della giustizia, come ridurre i tempi nei procedimenti penali e civili. Votiamo no al referendum perché il Governo ha voluto punire, ad esempio, i giudici della Corte che ha definito uno spreco il Ponte sullo Stretto di Messina" così il deputato di Avs Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev