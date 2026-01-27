Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Treno di cioccolato da record a Milano, Fontana: Milano-Cortina è anche promozione dei territori – Il video

27 Gennaio 2026 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 26 gennaio 2026 Un treno di cioccolato da ‘Guinness world records‘ a Milano, in piazza Città di Lombardia. “Con eventi come questo dimostriamo che Milano Cortina 2026 non è solo sport, ma promozione dei territori, delle imprese e del saper fare lombardo. Il record mondiale superato è un risultato che resterà nella memoria collettiva anche dopo il 2026″. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando il superamento del ‘Guinness world records’ del treno di cioccolato più lungo del mondo, avvenuto in piazza Città di Lombardia con il progetto ‘Winter Games Express’. Il treno, interamente realizzato in cioccolato, lungo 55,27 metri e del peso di 28 quintali, ha battuto il precedente primato mondiale, come certificato dalla misurazione ufficiale dei giudici del Guinness World Records durante ‘La Giornata del Record’, ospitata a Palazzo Lombardia. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

