Von der Leyen in abiti tradizionali indiani con premier Modi a parata Repubblica a Nuova Dheli – Il video

(Agenzia Vista) India, 27 gennaio 2026 La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in India, a Nuova Delhi, e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, partecipano alla parata per la Festa della Repubblica indiana come ospiti d'onore, prima della sigla di un importante accordo di libero scambio con Bruxelles. Nelle immagini rilanciate dal Primo ministro indiano Narendra Modi sui social, si vede von der Leyen con un elegante abito tradizionale indiano in carrozza con la Presidente Droupadi Murmu e Costa. Durante la cerimonia c'è stata la sfilata delle bande militari e unità di cavalleria di cavalli e cammelli con il sorvolo di aerei da combattimento. Ig Modi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev