Calenda: "Con Tajani ottimo rapporto ma non siamo alleati, si può costruire centro liberale" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Noi non siamo alleati con Forza Italia, però facciamo parte di un gruppo il suo è il popolare, il mio è il liberale. Ci sarebbero anche quello socialdemocratico con il quale governano insieme in Europa. Quindi io ci parlo sempre volentieri e, come avete visto, mantenendo una linea molto chiara. La nostra è che si costruisce un centro liberale e soprattutto non si sta con gente come Salvini, che è la quinta colonna di Putin. Occhiuto? Figuriamoci se io mi faccio i fatti degli altri partiti, con Tajani ho sempre avuto un ottimo rapporto dall'opposizione. Come voi sapete, noi siamo un'opposizione sempre molto costruttiva, che fa le proposte, se condivide qualcosa lo dice" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev