Calenda: Ice in Italia? "Sono come le Ss, sovranisti dicano no a Trump almeno una volta" – Il video

28 Gennaio 2026 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Per me gli agenti dell'Ice sono le Ss, sono delinquenti, assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro complicatissimo. Non li vorrei vedere sul suolo italiano, e siccome abbiamo un governo sovranista che tiene alla dignità nazionale, facesse lo sforzo di dire no una volta a Trump: se lo fanno può essere che scoprano un mondo nuovo" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

