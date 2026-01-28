Calenda: "Salvini non ha idee, segue solo la convenienza" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Secondo me Salvini dovrebbe solamente andarsene. Non c'è un'alternativa. Guardi, Salvini non è di estrema destra o di estrema sinistra o di estremo centro. Salvini è di ciò che gli conviene essere nel momento, il che è persino peggio, perché almeno quelli che hanno le convinzioni hanno qualcosa. Lui non ha neanche quello" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev