Ddl consenso, Schlein: Meglio niente che legge Bongiorno. Meloni non ascolti il patriarcato – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di tornare all'accordo, reinserire il consenso e non farsi dettare la linea dal patriarcato" così la Schlein intervenendo alla conferenza stampa su emendamento al decreto referendum per il voto dei fuori sede alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev