Ddl violenza su donne, Schlein: A Meloni ho detto "Non farti dettare la linea dal patriarcato" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di tornare all'accordo, reinserire il consenso e non farsi dettare la linea dal patriarcato". Lo ha detto Elly Schlein a proposito del Ddl sulla violenza sessuale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev