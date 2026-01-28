Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Emergenza maltempo, Meloni: Oggi in Sicilia per ribadire la vicinanza dello Stato – Il video

28 Gennaio 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 “Oggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria. Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la vicinanza dello Stato alle comunità che stanno affrontando momenti difficili”. Lo dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Sicilia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

