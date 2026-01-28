Giorno Memoria, il minuto di silenzio in Senato alla presenza di Liliana Segre – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 L’Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in occasione del Giorno della Memoria. Al fianco del presidente Ignazio La Russa era seduta la senatrice Liliana Segre. “Credo che abbiamo il dovere di camminare insieme sulla strada delle memoria, rendendo onore alle tante, troppe vite, spezzate dall’Olocausto, costruendo insieme un futuro di pace e di rispetto per tutti i popoli, per tutte le comunità”, ha dichiarato La Russa. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev