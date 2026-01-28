Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Giorno Memoria, il minuto di silenzio in Senato alla presenza di Liliana Segre – Il video

28 Gennaio 2026 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 L’Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in occasione del Giorno della Memoria. Al fianco del presidente Ignazio La Russa era seduta la senatrice Liliana Segre. “Credo che abbiamo il dovere di camminare insieme sulla strada delle memoria, rendendo onore alle tante, troppe vite, spezzate dall’Olocausto, costruendo insieme un futuro di pace e di rispetto per tutti i popoli, per tutte le comunità”, ha dichiarato La Russa. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi»

2.

L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario: Luca Zaia. I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramento

3.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

4.

Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni. Marco Rizzo a Open: «Bombe sull’Ucraina? No, parlerà di pace e multipolarismo»

5.

Ddl stupri, ok al nuovo testo di Giulia Bongiorno. Pene più alte per la violenza sessuale, è polemica: «Così cade il patto Meloni-Schlein»