Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
ESTERIArgentinaJavier MileiVideo

Milei show: sale sul palco al concerto della ex e canta “El rock del gato” – Il video

28 Gennaio 2026 - 21:03 Alba Romano
embed
L'esibizione è diventata virale sui social. Ma molti criticano l'uscita fatta con l'artista Fátima Florez, definendola poco consona per un presidente

Sta diventando virale in rete il video del presidente argentino Javier Milei che duetta con l’ex compagna Fátima Florez sul palco del Teatro Roxy di Mar del Plata. In rete c’è chi difende le mosse del leader e chi lo ritiene inopportuno per una alta carica dello Stato.

Milei, riporta La Nacion, si trovava tra il pubblico. Il presidente è salito sul palco a fine concerto, eseguendo una versione di  “El rock del gato” insieme all’ex compagna. La canzone dei Los Ratones Paranoicos ha segnato la fine dello spettacolo, chiusa con tanto di standing ovation.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«È stato un soldato non un colono» a far inginocchiare i carabinieri in Cisgiordania. La versione dell’Idf che assolve il militare

2.

Crans-Montana, il testimone: «Moretti non ha voluto la schiuma ignifuga perché costava troppo»

3.

Cisgiordania, carabinieri fatti inginocchiare e minacciati col fucile da un colono. Israele si scusa e promette indagini

4.

Trump, indietro tutta sull’ICE dopo il caos a Minneapolis: «Basta morti nelle strade Usa»

5.

«Dimmi se la schiuma cade o no», l’audio di Jaques Moretti sul soffitto che cadeva a pezzi: le stecche da biliardo e il test col fuoco – Il video

leggi anche
POLITICA

Firma Mercosur in Paraguay, Presidente argentino Milei: Accordo grazie a impegno mia amica Meloni – Il video

Di Redazione
javier milei concerto rock video
ESTERI

Il concerto hard rock di Javier Milei per lanciare il suo nuovo libro. Il presidente argentino: «Vinciamo la battaglia» – Il video

Di Ugo Milano
javier milei motosega
ECONOMIA & LAVORO

Argentina, il “miracolo” di Javier Milei verso il capolinea?

Di Alessandro D’Amato