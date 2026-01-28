Milei show: sale sul palco al concerto della ex e canta “El rock del gato” – Il video
L'esibizione è diventata virale sui social. Ma molti criticano l'uscita fatta con l'artista Fátima Florez, definendola poco consona per un presidente
Sta diventando virale in rete il video del presidente argentino Javier Milei che duetta con l’ex compagna Fátima Florez sul palco del Teatro Roxy di Mar del Plata. In rete c’è chi difende le mosse del leader e chi lo ritiene inopportuno per una alta carica dello Stato.
Milei, riporta La Nacion, si trovava tra il pubblico. Il presidente è salito sul palco a fine concerto, eseguendo una versione di “El rock del gato” insieme all’ex compagna. La canzone dei Los Ratones Paranoicos ha segnato la fine dello spettacolo, chiusa con tanto di standing ovation.
