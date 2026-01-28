Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Meloni in visita a Niscemi dopo la frana, il sorvolo in elicottero e il vertice in Municipio – Il video

28 Gennaio 2026 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Sicilia, 28 gennaio 2026 Dopo aver sorvolato in elicottero la zona colpita dalla frana a Niscemi, la premier Meloni ha partecipato in municipio, insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, a una riunione operativa per fare il punto sulla situazione. Al vertice presenti anche il sindaco Massimiliano Conti e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

