Giallo a Messina, tre uomini trovati morti nel bosco: corpi crivellati di colpi, accanto i fucili da caccia

28 Gennaio 2026 - 20:18 Alba Romano
I tre erano usciti stamattina per una battuta di caccia tra i boschi di Montagnareale. Le indagini dei carabinieri

I corpi di tre uomini sono stati trovati crivellati di colpi oggi in una zona boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina. I tre, secondo quanto sin qui ricostruito, erano usciti stamattina per una battuta di caccia. Stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d’arma da fuoco. Tutti e tre le vittime sono state trovate con il fucile da caccia accanto. Dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti. Le tre vittime sono già state identificate ma non sono state rese note le generalità. 

In aggiornamento

