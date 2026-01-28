Giallo a Messina, tre uomini trovati morti nel bosco: corpi crivellati di colpi, accanto i fucili da caccia

I tre erano usciti stamattina per una battuta di caccia tra i boschi di Montagnareale. Le indagini dei carabinieri

I corpi di tre uomini sono stati trovati crivellati di colpi oggi in una zona boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina. I tre, secondo quanto sin qui ricostruito, erano usciti stamattina per una battuta di caccia. Stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d’arma da fuoco. Tutti e tre le vittime sono state trovate con il fucile da caccia accanto. Dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti. Le tre vittime sono già state identificate ma non sono state rese note le generalità.

